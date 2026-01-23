Napoli Anguissa salta anche la Juventus | non c’è una data per il suo ritorno in campo

Zambo Anguissa ancora assente per infortunio, questa volta contro la Juventus. Dopo un periodo di recupero, sembrava vicino al rientro, ma un nuovo problema durante l’allenamento ha fermato nuovamente il centrocampista camerunense. Al momento, non è stata comunicata una data ufficiale per il suo ritorno in campo, prolungando così il suo stop e complicando le scelte di formazione di Antonio Conte.

La sfortuna continua ad accanirsi su Zambo Anguissa. Quando tutto lasciava pensare a un rientro ormai imminente, con il centrocampista camerunense pronto a rimettersi a disposizione di Antonio Conte, ecco arrivare una nuova battuta d'arresto con un nuovo infortunio in allenamento. Una notizia che pesa, soprattutto perché il giocatore era ormai vicino al ritorno in campo dopo settimane di lavoro mirato e gestione attenta dei carichi. Invece, il nuovo stop cambia ancora una volta i piani: Anguissa salterà la Juventus e non sarà convocato da Conte per il big match, privando il centrocampo azzurro di una pedina fondamentale per equilibrio, fisicità ed esperienza.

Ancora terapie per Anguissa, salta il suo rientro con la JuventusAnguissa dovrà ancora attendere prima di tornare in campo con la Juventus, a causa di problemi fisici che posticipano il suo rientro.

