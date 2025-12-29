Si avvicina un possibile ritorno di Chris Jericho in WWE, con una data che potrebbe essere imminente. Dopo mesi di speculazioni, si intensificano le attese riguardo a un suo ritorno per un'ultima fase della carriera. Restano da attendere conferme ufficiali, mentre gli appassionati seguono con interesse le eventuali novità.

Da mesi ormai si rincorrono le voci di un possibile ritorno di Chris Jericho in WWE per un ultimo stint della sua leggendaria carriera. Rumor e speculazioni alimentati dalla sua prolungata assenza dagli schermi della AEW con l’ultimo match combattuto che risale allo scorso aprile seguito da un segmento backstage in cui “abbandonava” i due discepoli Big Bill e Bryan Keith. Nella giornata di ieri sono arrivate le prime dichiarazioni di Y2J sulla possibilità di un ritorno, come vi abbiamo riportato, e l’ex WWE Undisputed Champion non si è voluto sbottonare più di tanto limitandosi ad un “Non si sa mai”, ma quel mai sarebbe praticamente già realtà stando alle ultime indiscrezioni. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: C’è una possibile data per il ritorno di Chris Jericho e sarebbe imminente

Leggi anche: AEW: L’ultimo capitolo di Chris Jericho, ritorno in WWE in vista della Royal Rumble 2026?

Leggi anche: Chris Jericho niente AEW nella nuova Jericho Cruise, la WWE sempre più vicina?

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

#Roma, #Zirkzee più vicino Il giocatore ha detto sì: la data del possibile arrivo x.com

Buonasera a tutti. Vorrei chiedere se è possibile modificare la data di un biglietto già fatto per il Musée d'Orsay. In caso sapete come si fa Ringrazio anticipatamente chi mi risponderà. - facebook.com facebook