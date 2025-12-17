Maxi sequestro di farmaci illegali in aeroporto | 19mila prodotti usati per dimagrire e nella medicina estetica

Un maxi sequestro di quasi 19.000 farmaci illegali è stato effettuato all'aeroporto di Milano Malpensa, destinati alla vendita in Italia senza autorizzazioni e potenzialmente pericolosi. L'operazione evidenzia i rischi legati al mercato parallelo di prodotti per dimagrire e medicina estetica privi di conformità normativa.

Quasi 19mila prodotti farmaceutici sequestrati all'aeroporto di Milano Malpensa, pronti a essere commercializzati in Italia senza requisiti di legge e potenzialmente dannosi. Si tratta del resoconto delle operazioni di controllo messe a punto negli ultimi mesi dal personale dell'Agenzia delle. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

