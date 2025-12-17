Maxi sequestro di farmaci illegali in aeroporto | 19mila prodotti usati per dimagrire e nella medicina estetica

Un maxi sequestro di quasi 19.000 farmaci illegali è stato effettuato all'aeroporto di Milano Malpensa, destinati alla vendita in Italia senza autorizzazioni e potenzialmente pericolosi. L'operazione evidenzia i rischi legati al mercato parallelo di prodotti per dimagrire e medicina estetica privi di conformità normativa.

Farmaci illegali in arrivo a Malpensa: sequestrati oltre 18 mila prodotti, 11 indagati - In azione i finanzieri del Gruppo Malpensa e i funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che hanno intercettato 18. varesenews.it

Padova, maxi sequestro di farmaci dopanti: arrestato un 60enne con un magazzino clandestino da 300 mila euro Operazione della Polizia di Padova: arrestato un 60enne con 1500 confezioni di farmaci dopanti destinate al mercato nero. Valore 300 mila eu - facebook.com facebook

