De Laurentiis Cairo e Marino sono convocati per un’audizione in Commissione Antimafia

La Commissione Antimafia ha chiamato a rapporto i presidenti di Napoli, Torino e Roma. De Laurentiis, Cairo e Marino saranno ascoltati nei prossimi giorni per rispondere alle domande sulle infiltrazioni criminali nel calcio. La decisione arriva dopo le segnalazioni su possibili collegamenti tra la criminalità organizzata e alcune società di Serie A.

La Commissione Antimafia – come avevamo già scritto qui – ha convocato i vertici di tre importanti squadre di Serie A per discutere delle infiltrazioni criminali all'interno dello sport. Domani, 12 febbraio, toccherà a De Laurentiis, Cairo e Marino rispondere alle domande del comitato, ad un'audizione che ha già visto partecipare a Palazzo San Macuto i vertici di Inter, Juventus e Milan. In particolare, De Laurentiis parlerà alle ore 8:30. Una volta ascoltate le parti, la Commissione redigerà una Relazione com'è successo nel 2017, quando sotto l'occhio del ciclone finirono i rapporti tra il tifo organizzato e i club.

