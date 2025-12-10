Stragi il procuratore De Luca | la pista nera di Scarpinato vale zero L' audizione in commissione Antimafia

Durante l’audizione in commissione Antimafia, il procuratore De Luca ha dichiarato che la pista nera di Scarpinato è priva di fondamento. Il confronto tra le opposte fazioni politiche ha evidenziato tensioni e sospetti, rivelando un clima di scontro che rischia di compromettere il dialogo e la fiducia tra le istituzioni coinvolte nelle indagini sulle stragi in Sicilia.

L'impressione è che il muro contro muro in commissione antimafia, tra le opposte "trincee" politiche (centrodestra e fronte progressista), abbia fatto saltare il tappo dell'urna nella quale fermentavano i veleni che hanno corroso i rapporti tra magistrati in Sicilia negli ultimi 40 anni. Senza dimenticare correlazioni e connessioni con le dinamiche politiche nazionali.

