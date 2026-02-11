Domani previsto allenamento congiunto con l’Ischia

Domani il Napoli si allena con l’Ischia in un’operazione speciale. Dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, i giocatori di Conte sono tornati in campo per rimettersi subito al lavoro. L’obiettivo è riprendere ritmo e forma in vista delle prossime partite. L’allenamento congiunto sarà l’occasione per testare schemi e preparare al meglio la squadra.

Archiviata l’eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli di Conte torna al lavoro per preparare il prossimo impegno in campionato contro la Roma di Gasperini. Gli azzurri saranno impegnati al centro sportivo di Castel Volturno domani in un allenamento congiunto con l’Ischia, squadra che milita in serie D. L’obiettivo del tecnico partenopeo è far ritrovare il ritmo partita ai giocatori fermati dai vari infortuni e far entrare nei meccanismi i nuovi arrivati dal mercato invernale. Allegri: “Higuain acquisto programmato da maggio scorso. L’ho chiesto alla società soprattutto per un motivo.” Politano: “Inter-Napoli partita da vincere. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Domani previsto allenamento congiunto con l’Ischia Approfondimenti su Napoli Ischia Napoli, nuovo allenamento congiunto previsto per domani: ecco l’avversario Domani il Napoli si prepara con un nuovo allenamento congiunto, questa volta contro un’altra squadra, in vista del grande match di domenica contro la Roma. Questa mattina la partenza in aereo per l’Arabia Saudita, domani previsto il primo allenamento. Skorupski e Vitik ci saranno a Riad. Lucumi resta sotto osservazione Questa mattina i giocatori sono partiti in aereo per l’Arabia Saudita, con il primo allenamento programmato per domani a Riad. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Napoli Ischia Argomenti discussi: Napoli, domani allenamento congiunto con il Giugliano. Conte testa i nuovi e darà minutaggio a Lukaku; Napoli-Giugliano, allenamento congiunto previsto alle 14:30. Alisson scalpita; Helena Prestes: Ho scoperto l'ictus di papà dai giornali. Mi ha lasciato sola a 7 anni ma sono volata in Brasile. Javier? La distanza...; De Bruyne, c'è la data del suo ritorno a Napoli: si è posto un obiettivo - CalcioNapoli24 | CN24. Domani previsto allenamento congiunto con l’IschiaForzAzzurri.net - Il Napoli riprende la preparazione dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Archiviata l'eliminazione dalla Coppa Italia, il Napoli di Conte torna al ... forzazzurri.net Napoli, domani a Castel Volturno allenamento congiunto con l'Ischia CalcioIl Napoli di Antonio Conte, reduce dall'eliminazione di ieri sera in Coppa Italia contro il Como, prepara la sfida di domenica contro la Roma con ... msn.com Vento in aumento. Attenzione a domani: previsto un peggioramento, soprattutto nella fascia occidentale, con raffiche forti. #maltempo #vento #allertameteo #sicilia - facebook.com facebook BASTA SOLDI PER ZELENSKY. PRIMA AZIONE DI FUTURO NAZIONALE DOMANI ALLA CAMERA Futuro Nazionale con Vannacci fa il suo esordio alla Camera dei Deputati nel segno della difesa degli interessi nazionali. Domani pomeriggio è infatti previsto x.com

