Questa mattina a Castel Volturno, durante l’allenamento congiunto, Romelu Lukaku ha dato segnali rassicuranti. L’attaccante belga, che nelle ultime settimane aveva rallentato i tempi di recupero, si è allenato con il gruppo senza problemi. I tifosi azzurri sperano che possa tornare presto in campo, dopo le buone sensazioni di oggi.

Durante l’ allenamento congiunto svoltosi quest’oggi a Castel Volturno, è arrivata una notizia molto positiva da Romelu Lukaku. Il centravanti belga è rientrato da diversi giorni nel gruppo squadra e sta pian piano riprendendo la forma fisica ottimale per aiutare gli azzurri in questo momento delicato. Lukaku in campo 90?: ora Conte pensa alla coppia con Hojlund. Stando a quando affermato da Francesco Modugno a Sky Sport, Lukaku è rimasto in campo per tutti i 90? dell’allenamento congiunto. Una notizia molto positiva, considerando che il belga è alla ricerca di minuti nelle gambe. Antonio Conte, infatti, in caso di recupero della miglior forma dell’azzurro, potrebbe pensare ad una coppia in avanti con Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, ottime notizie da Lukaku: è successo nell’allenamento congiunto!

Questa mattina al Training Center di Castel Volturno il Napoli ha affrontato in amichevole il Giugliano.

Questa mattina il Napoli ha annunciato un allenamento congiunto con il Genoa, programmato per mercoledì 4 febbraio.

