Napoli ottime notizie da Lukaku | è successo nell’allenamento congiunto!
Questa mattina a Castel Volturno, durante l’allenamento congiunto, Romelu Lukaku ha dato segnali rassicuranti. L’attaccante belga, che nelle ultime settimane aveva rallentato i tempi di recupero, si è allenato con il gruppo senza problemi. I tifosi azzurri sperano che possa tornare presto in campo, dopo le buone sensazioni di oggi.
Durante l’ allenamento congiunto svoltosi quest’oggi a Castel Volturno, è arrivata una notizia molto positiva da Romelu Lukaku. Il centravanti belga è rientrato da diversi giorni nel gruppo squadra e sta pian piano riprendendo la forma fisica ottimale per aiutare gli azzurri in questo momento delicato. Lukaku in campo 90?: ora Conte pensa alla coppia con Hojlund. Stando a quando affermato da Francesco Modugno a Sky Sport, Lukaku è rimasto in campo per tutti i 90? dell’allenamento congiunto. Una notizia molto positiva, considerando che il belga è alla ricerca di minuti nelle gambe. Antonio Conte, infatti, in caso di recupero della miglior forma dell’azzurro, potrebbe pensare ad una coppia in avanti con Rasmus Hojlund. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it
Napoli, allenamento congiunto col Giugliano: 3-1 per i partenopei
Questa mattina al Training Center di Castel Volturno il Napoli ha affrontato in amichevole il Giugliano.
Napoli, allenamento congiunto per gli azzurri: svelata avversario e data
Questa mattina il Napoli ha annunciato un allenamento congiunto con il Genoa, programmato per mercoledì 4 febbraio.
Antonio Vergara è uno dei protagonisti del momento in casa Napoli. Il 23enne di Frattaminore grazie a delle ottime prestazioni, sta convincendo Conte, tanto da bloccarne il suo eventuale trasferimento in prestito in questa sessione di calciomercato. facebook
