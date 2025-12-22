Tommaso Bianchini, direttore generale dell’Area Business del Napoli, è intervenuto direttamente da Riad trattando vari argomenti, a cominciare dalla nuova partnership con Google: «Si tratta di un partner globale che rafforza il messaggio che vogliamo trasmettere al mondo del business: per la prima volta fonderemo una partnership globale con l’intelligenza artificiale. È il tema del momento e ci siamo concentrati su questo. Abbiamo stretto un accordo con un gruppo mondiale che ha scelto il Napoli come prima squadra in Italia per sviluppare un progetto legato all’intelligenza artificiale. Partiranno così diversi contest in Italia e nel mondo. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Bianchini: «Senza uno stadio di proprietà perdiamo 70 milioni di ricavi all'anno»

