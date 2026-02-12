Napoli si prepara a spendere di più nel 202425. Secondo Football Benchmark, i costi del personale sono saliti del 22%, con acquisti come Buongiorno, Lukaku, Neres e McTominay che pesano molto sul bilancio. La crescita riguarda i principali campionati europei e mette in evidenza come le spese per i giocatori siano in aumento anche nel nostro campionato.

Football Benchmark, nota piattaforma di analisi finanziaria applicata al mondo del calcio, ha elaborato i dati relativi alla crescita e ai costi dei campioni 202425 degli otto principali campionati europei (Spagna, Inghilterra, Italia, Francia, Germania, Olanda, Turchia e Portogallo). Tra questi, ovviamente, c’è anche il Napoli di Antonio Conte. La performance finanziaria del Napoli campione: i dettagli. Si legge su Football Benchmark: Sotto la guida di Antonio Conte, l’Ssc Napoli è tornata ai vertici della Serie A nella stagione 202425. Dal punto di vista economico, il club ha generato ricavi operativi totali per 179 milioni di euro, registrando un calo del 30% rispetto all’anno precedente, principalmente a causa della forte contrazione dei ricavi da diritti televisivi (-46% rispetto all’anno precedente ) dovuta all’assenza dalle competizioni internazionali. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Napoli, i costi del personale nel 2024/25 sono aumentati del 22%: pesano gli acquisti di Buongiorno, Lukaku, Neres e McTominay

Approfondimenti su Napoli Costi Personale

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Napoli Costi Personale

Argomenti discussi: Cerco Casa! Percorsi di adozione consapevole; Il #Napoli paga il prezzo di essere diventato grande senza scorciatoie. Di essere meridionale senza chiedere protezione. Di Armando De Martino Il blocco del mercato è un messaggio: va bene vincere, ma non troppo; va bene essere solidi, ma non al punto d; Biglietti Napoli-Roma: quando escono, prezzi, fasi di vendita, dove e come comprarli; Il monte ingaggi per la stagione 2025/2026 del Napoli: quanto guadagneranno Giovane e Alisson?.

Napoli, missione Champions: dall'arrivo tra le prime 4 dipende anche il futuro di HojlundChampions a tutti i costi: la Gazzetta dello Sport evidenzia oggi l'esigenza del Napoli di tornare nella massima competizione per club per questioni. tuttomercatoweb.com

I conti del Napoli: tra Champions e Coppa Italia, ha perso 30 milioniI conti del Napoli dopo le uscite da Champions e Coppa Italia: sono 30 i milioni persi. Il quarto posto vale invece 50 milioni ... ilnapolista.it

Alisson Santos ha voluto il Napoli a tutti i costi: ecco cosa ha fatto pur di firmare I dettagli nel link del primo commento - facebook.com facebook

#Napoli, in arrivo #Giovane dal #Verona: costi e dettagli della trattativa. Manna punta anche un esterno: i nomi sulla lista x.com