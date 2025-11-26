Napoli-Qarabag le pagelle | McTominay decide Neres strappa Buongiorno domina

Napolitoday.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le pagelle di Napoli-Qarabag 2-0:Milinkovic Savic 6Beukema 6.5, Rrahmani 6.5, Buongiorno 7Di Lorenzo 6.5, Lobotka 6.5, McTominay 7.5, Olivera 6.5Neres 7.5, Hojlund 5.5, Lang 6.5Politano 6.5, Elmas sv, Lucca sv, Juan Jesus sv, Vergara svConte 7Marciniak 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: McTominay. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

napoli qarabag pagelle mctominayNapoli-Qarabag 2-0, le pagelle: Neres implacabile, male Hojlund. McTominay, basta un click - Il primo regista della squadra tocca, come sempre, mille. Scrive tuttomercatoweb.com

napoli qarabag pagelle mctominayPAGELLE E TABELLINO Napoli-Qarabag 2-0: serataccia per Hojlund, la risolve McTominay - Decisivo il gol di McTominay al 65', quando sblocca la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato. Riporta calciomercato.it

napoli qarabag pagelle mctominayNapoli-Qarabag, le pagelle: McTominay spacca il match, Neres illumina, Hojlund stecca - I voti e i giudizi ai protagonisti del match del Maradona: Lang spinge e punta l'uomo, Di Lorenzo luci e ombre ... Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Napoli Qarabag Pagelle Mctominay