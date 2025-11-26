Napoli-Qarabag le pagelle | McTominay decide Neres strappa Buongiorno domina

Le pagelle di Napoli-Qarabag 2-0:Milinkovic Savic 6Beukema 6.5, Rrahmani 6.5, Buongiorno 7Di Lorenzo 6.5, Lobotka 6.5, McTominay 7.5, Olivera 6.5Neres 7.5, Hojlund 5.5, Lang 6.5Politano 6.5, Elmas sv, Lucca sv, Juan Jesus sv, Vergara svConte 7Marciniak 6IL MIGLIORE DI NAPOLITODAY: McTominay. . 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Altre letture consigliate

Napoli Qarabag 2 0, le pagelle | UEFA Champions League - facebook.com Vai su Facebook

#UCL – Goal Alert: Napoli *1-0 Qarabag *(McTominay 65’) #SSFootball Vai su X

Napoli-Qarabag 2-0, le pagelle: Neres implacabile, male Hojlund. McTominay, basta un click - Il primo regista della squadra tocca, come sempre, mille. Scrive tuttomercatoweb.com

PAGELLE E TABELLINO Napoli-Qarabag 2-0: serataccia per Hojlund, la risolve McTominay - Decisivo il gol di McTominay al 65', quando sblocca la partita sugli sviluppi di un calcio piazzato. Riporta calciomercato.it

Napoli-Qarabag, le pagelle: McTominay spacca il match, Neres illumina, Hojlund stecca - I voti e i giudizi ai protagonisti del match del Maradona: Lang spinge e punta l'uomo, Di Lorenzo luci e ombre ... Si legge su msn.com