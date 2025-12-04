Il crollo del turismo in Italia era una balla Rispetto al 2024 gli arrivi e le presenze sono aumentati

A inizio estate 2025 bastarono un paio di foto di ombrelloni chiusi perché Elly Schlein sentenziasse: “. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il crollo del turismo in Italia era una balla. Rispetto al 2024 gli arrivi e le presenze sono aumentati

Contenuti che potrebbero interessarti

NEVADA, I DEMOCRATICI PUNTANO SUL "CROLLO TRUMP" PER RICONQUISTARE LO STATO I democratici nazionali vedono nel governatore repubblicano Joe Lombardo l'obiettivo principale da battere alle elezioni di medio termine. Il calo del turismo e l - facebook.com Vai su Facebook

Il crollo del turismo in Italia era una balla. Rispetto al 2024 gli arrivi e le presenze sono aumentati - Il resto è retorica: restano solo le foto scattate nel giorno sbagliato e una certa voglia di brutte notizie pe ... ilfoglio.it scrive

Che impatto ha il turismo esperienziale in Italia? Lo spiega una piattaforma leader nel settore - Il 7 novembre 2025 alla Pinacoteca di Brera a Milano la piattaforma leader in Europa per la prenotazione di esperienze di viaggio ha presentato risultati positivi del turismo esperienziale in Italia ... Si legge su artribune.com

Turismo in Italia, creati 3,2 milioni di posti di lavoro e 237 mld di Pil nel 2025. I dati - C'è poi la spesa turistica, che genera crescita socioeconomica per tutta la filiera nazionale, attraendo investimenti sui territori italiani: a fine anno raggiungerà 185 miliardi di euro (di questi ... Come scrive tg24.sky.it

Enit: cresce il turismo in Italia. Entro fine anno 3,2 milioni di posti di lavoro - Il turismo in Italia continua ad essere un traino di crescita e sviluppo, come dimostrano gli ultimi dati presentati oggi da ENIT, in occasione di TTG Travel Experience 2025, la più importante fiera ... Scrive tg24.sky.it

Estate, la Maremma piange: turismo, è un luglio nero, è un crollo di presenze - Una mazzata al turismo balneare maremmano che sarà difficile da assorbire ad agosto. Si legge su lanazione.it

Turismo in Italia? Crescita record, grazie al lusso - Il turismo di lusso si conferma un’opportunità strategica per l’Italia, capace di coniugare crescita economica e sostenibilità. Da panorama.it