Il Mattino | Napoli De Bruyne accelera sul recupero Ma c’è l’ipotesi di un addio anticipato

Kevin De Bruyne si sta concentrando sul suo recupero, con segnali positivi che fanno sperare in un ritorno in campo nel prossimo futuro. Tuttavia, rimane aperta la possibilità di un addio anticipato, considerando le tempistiche e le valutazioni dello staff medico. La situazione resta sotto osservazione, mentre i tifosi e la società attendono aggiornamenti ufficiali sull’evoluzione del recupero del centrocampista belga.

Kevin De Bruyne torna a parlare e lo fa con segnali incoraggianti. Come racconta Pino Taormina su Il Mattino, la riabilitazione del centrocampista belga «sta procedendo molto bene» e nelle prossime ore è previsto un passaggio chiave: una Tac a Bruxelles che servirà a stabilire quando potrà tornare a correre. L'aggiornamento arriva a poche ore dal rientro del giocatore a Castel Volturno, dopo la partecipazione alla cerimonia per il suo ingresso nella Hall of Fame belga. Secondo quanto riferisce Pino Taormina per Il Mattino, l'obiettivo di De Bruyne è chiaro: «Spero di tornare al top della forma per la Coppa del mondo di quest'estate».

