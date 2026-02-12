Napoli assalto con esplosivo all’ATM | strade bloccate e chiodi sull’asfalto per coprire la fuga

Un assalto armato di esplosivo ha colpito un bancomat nel cuore di Napoli durante la notte. I ladri hanno fatto saltare in aria l’ATM, poi hanno spostato le auto per bloccare le strade e disseminato chiodi sull’asfalto per rallentare eventuali inseguimenti. La zona è ancora sotto shock e i mezzi di polizia stanno facendo i rilievi.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un'esplosione nel cuore della notte, poi le auto spostate per sbarrare le strade e i chiodi disseminati sull'asfalto per rallentare eventuali inseguimenti. È quanto accaduto a Napoli, dove un gruppo di malviventi ha tentato l'assalto a uno sportello bancomat senza però riuscire a portare via il denaro. Questa notte i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Domenico Minichino 14 per l'esplosione di un ATM. Ignoti hanno fatto saltare lo sportello automatico ma non sono riusciti a estrarre le cassette contenenti il denaro. Non si registrano feriti.

