Assalto in autostrada | fiamme ovunque e chiodi sull’asfalto È choc in Italia

Un grave episodio si è verificato in autostrada, con incendi e chiodi disseminati sulla carreggiata. La situazione ha provocato blocchi e disagi significativi, generando confusione tra gli automobilisti. Sul luogo sono intervenuti i mezzi di emergenza per gestire l’incidente e mettere in sicurezza la strada. Restano da chiarire le cause di questo evento e le eventuali conseguenze per la viabilità.

Traffico in tilt, fumo nero che si alza in cielo, automobilisti bloccati senza capire cosa stia succedendo. Un normale viaggio in autostrada si è trasformato in pochi minuti in una scena da film d'azione, con chi era al volante costretto ad assistere impotente. Tutto è successo nel pomeriggio, in uno dei tratti più trafficati del Sud. Chi era in auto ha visto le prime colonne di fumo, poi sirene, frenate, auto ferme. Solo dopo, piano piano, è emersa la verità dietro quel caos improvviso che ha fatto vivere momenti di paura a centinaia di persone. Il teatro di quello che gli inquirenti definiscono già un assalto pianificato al millimetro è l'A14, nel tratto tra Foggia e Cerignola, all'altezza del casello di Cerignola Est.

