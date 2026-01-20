Ancora boccia Lang e Lucca | Mai dentro il progetto Napoli

Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli, ha commentato recentemente le scelte tecniche della squadra, evidenziando alcune difficoltà incontrate durante questa stagione. Intervenendo a Radio Napoli Centrale, ha condiviso la propria opinione su eventuali progetti futuri, ribadendo il suo distacco da determinate iniziative legate al club. La sua analisi si distingue per chiarezza e sobrietà, offrendo un punto di vista diretto sulla situazione attuale dell’Napoli.

"> Tiberio Ancora, ex personal trainer del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Napoli Centrale, nel corso della trasmissione Un Calcio alla Radio, offrendo una lettura netta e senza giri di parole su alcune scelte tecniche e sulle difficoltà vissute dagli azzurri in questa stagione. Il primo passaggio riguarda Noa Lang, ormai vicino all’addio: «Io non sono mai stato convinto di Noa Lang. Mai. Non l’ho mai visto davvero dentro il progetto. Mi chiedevo cosa ci facesse a Napoli, lo vedevo distratto. Il mister, infatti, ha preferito altri giocatori come Politano e Neres». 🔗 Leggi su Napolipiu.com

