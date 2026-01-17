Napoli si prepara a tutelare i propri talenti, Lucca e Lang, in vista di offerte da 63 milioni di euro. La società intende mantenere la propria strategia di valorizzazione, senza cedere ai facili compromessi. La trattativa rappresenta un momento cruciale per il futuro del club, che mira a preservare la propria competitività e integrità.

Sessantatré milioni di euro non sono una cifra da archiviare con leggerezza. È il peso complessivo dell’investimento fatto dal Napoli per Lorenzo Lucca e Noa Lang, un patrimonio tecnico che il club non intende svalutare in questa finestra di mercato. Il concetto è chiaro e viene ribadito oggi da La Gazzetta dello Sport: “Sessantatré milioni non possono bruciare nel nulla”. La linea societaria è netta. Nessuna apertura a prestiti al ribasso, tantomeno a cessioni senza ritorni adeguati. Lucca e Lang restano asset importanti, non pedine da sacrificare per convenienza momentanea. Un principio che il direttore sportivo Giovanni Manna ha chiarito anche pubblicamente: “Su Lucca non escludiamo nulla, siamo aperti a varie soluzioni. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Napoli, 63 milioni da difendere: Lucca e Lang non si svendono

Leggi anche: Lang e Lucca, 63 milioni in panchina, in attesa che arrivi l’offerta buona (Gazzetta)

Leggi anche: Gazzetta dello Sport: “Lang e Lucca, che flop Quei 63 milioni spesi che bloccano il mercato”

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Napoli, 63 milioni da difendere: Lucca e Lang non si svendono - Napoli, 63 milioni da difendere: Lucca e Lang non si svendono Sessantatré milioni di euro non sono una cifra da archiviare con leggerezza. forzazzurri.net