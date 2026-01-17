Malore improvviso alla guida Sofia muore a 21 anni | i funerali

A Mercato San Severino si piange la scomparsa di Sofia Ansalone, 21 anni, deceduta improvvisamente mentre era alla guida. La giovane, colta da un malore, ha perso il controllo dell'auto, portando alla tragica perdita. I funerali si terranno nei prossimi giorni, mentre la comunità si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore.

Mercato San Severino a lutto per la prematura morte di Sofia Ansalone, la 21enne tragicamente deceduta ieri, a bordo della sua auto, dopo aver perso il controllo della guida per un improvviso malore. Inutili, da parte dei sanitari, i tentativi di rianimare la giovane studentessa, residente della frazione Torello, che ha terminato la sua corsa impattando contro un furgone. La camera ardente è stata allestita presso la "Casa Funeraria Fiore" in via Dei Due Principati, mentre le esequie sono previste per oggi, sabato 17 gennaio, alle ore 16:30, presso la Chiesa di S. Giovanni in Parco a Mercato San Severino. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

