Il regime forfettario 2026 introduce nuove soglie e alcune modifiche che interessano anche chi ha un contratto da dipendente. Questa forma fiscale continua a rappresentare una scelta vantaggiosa per chi desidera avviare un’attività autonoma, offrendo semplificazioni e agevolazioni. È importante conoscere le novità per valutare correttamente le proprie opportunità, considerando le eventuali implicazioni anche per chi mantiene un rapporto di lavoro dipendente.

Il regime forfettario resta una delle opzioni più attraenti per chi vuole mettersi in proprio senza essere immediatamente schiacciato dalla pressione fiscale. Un sistema semplificato, con tassazione ridotta e meno burocrazia, pensato per piccole partite Iva, professionisti e artigiani che non superano determinate soglie di fatturato. Ma ogni anno porta con sé aggiustamenti, proroghe, conferme. E il 2026 non fa eccezione. La Legge di Bilancio 2025, approvata il 30 dicembre 2024, ha introdotto alcune novità significative che cambiano le carte in tavola per chi ha già una partita Iva forfettaria e per chi sta valutando di aprirne una. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Regime forfettario 2026: nuova soglia e cosa cambia per chi ha un contratto da dipendente

Leggi anche: Regime forfettario 2026: chi resta dentro e chi rischia di uscire

Leggi anche: Arrivano buone notizie per le partite IVA a regime forfettario: cosa succede nel 2026

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Guida al regime forfettario 2026: requisiti, limiti e novità normative; Partite IVA, ecco tutte le novità 2026 del regime forfettario: gli aggiornamenti e le nuove modifiche; Partite IVA e regime forfettario 2026: novità, requisiti e limiti dopo la Legge di Bilancio 2025; Legge di Bilancio 2026: le nuove misure in materia di fisco e impresa, cosa cambia.

Guida al regime forfettario 2026: requisiti, limiti e novità normative - La manovra finanziaria per il 2026 (articolo 1, comma 27) mantiene la struttura del regime agevolato, confermando il tetto dei ricavi a 85. diritto.it