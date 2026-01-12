Un dipendente ha condiviso su Reddit come abbia ribadito al suo capo che il contratto prevede 40 ore settimanali di lavoro, senza straordinari o turni aggiuntivi. La sua esperienza sottolinea l'importanza di rispettare i limiti orari stabiliti e di far valere i propri diritti nel contesto lavorativo, mantenendo un approccio professionale e rispettoso.

“ Ho dato una lezione al mio capo: il contratto prevede 40 ore settimanali, non 40 ore più notti e fine settimana”. Su Reddit un impiegato olandese ha criticato lo spirito di sacrificio degli statunitensi sul posto di lavoro. L’autore del post ha raccontato il battibecco con il manager: “La settimana scorsa io e il mio superiore abbiamo avuto un incontro individuale in cui mi ha detto di essere ‘preoccupato’ per la mia dedizione al team “, ha scritto. “Non gli piaceva che il mio stato su Slack diventasse offline alle 17:01 ogni singolo giorno. Era infastidito dal fatto che non avessi risposto a un’e-mail che mi aveva inviato sabato mattina fino alle 9:00 di lunedì. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Il mio capo pretende che faccia gli straordinari. Gli ho dato una lezione: 40 ore lavorative significano 40 ore, non di più”: lo sfogo di un dipendente su Reddit

Leggi anche: “Dopo una serata alcolica, un mio amico si è addormentato sul mio divano e ci ha fatto la pipì. Il mattino dopo tutto puzzava ma quando gli ho chiesto di pagare la pulizia…”: lo sfogo su Reddit

Leggi anche: “Ho capito chi era davvero il mio fidanzato quando ha urlato al cameriere in un ristorante di lusso”: lo sfogo di una 20enne divide gli utenti di Reddit

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

La fiducia non è qualcosa che si pretende, si costruisce nel tempo. Nasce dal lasciare spazio, dal permettere di sbagliare, dal credere nelle idee anche quando sembrano fuori dagli schemi, che poi, quando funzionano, quando trovano senso e valore, diventa - facebook.com facebook