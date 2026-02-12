Elon Musk ha di nuovo finanziato i repubblicani alle elezioni del 2024, mettendo sul piatto quasi 300 milioni di dollari. La sua decisione sorprende, visto che in passato aveva mostrato posizioni più variabili. Questa mossa, però, ha anche creato tensioni con Bannon, che Musk ha criticato pubblicamente. La campagna elettorale si fa sempre più intensa e il magnate si conferma uno dei protagonisti più attivi nel panorama politico americano.

Era da mesi che il vicepresidente J. D. Vance provava a far fare la pace tra Trump e l'imprenditore, che ha puntato 10 milioni è Nate Morris, businessman milionario dello smaltimento dei rifiuticandidato alle primarie repubblicane per uno dei due seggi senatoriali del Kentucky Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha investito quasi 300 milioni di dollari nelle elezioni del 2024. Donald Trump, una volta eletto, per “distruggere la burocrazia e il deep state” gli ha fatto creare il Doge, pseudodipartimento che si è rivelato un fallimento e che ha fatto crollare la macchina di aiuti umanitari e soft power statunitense. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

Musk è tornato a finanziare i repubblicani (e maltratta Bannon)

Approfondimenti su Elon Musk

L’Iran ha vissuto un blackout di internet superiore alle 84 ore, sollevando interrogativi sull’efficacia di strumenti come Starlink di Elon Musk nel bypassare i blocchi del regime.

Ultime notizie su Elon Musk

Argomenti discussi: Tesla e SpaceX, Musk mette ordine nell'impero: basta auto, ora solo robot, satelliti e intelligenza artificiale; Lazio: politici, figli d’arte e l’uomo di Musk nel fronte anti-Lotito; SpaceX: Elon Musk torna a parlare dei progetti per la Luna e della priorità rispetto a Marte; Elon Musk forse ha capito che colonizzare Marte non è poi così semplice.

Catapulta lunare. Musk rilancia le ambizioni spaziali, ma l'impero perde ancora pezziMass driver, satelliti-data center, super-app. Musk punta forte sullo spazio e sull’intelligenza artificiale orbitale, ma xAI tribola tra dimissioni ai ... huffingtonpost.it

Musk con SpaceX rallenta su Marte per puntare di più sulla LunaSpaceX privilegerà la costruzione di una città autosufficiente sulla Luna, ritenuta da Musk un obiettivo più rapido rispetto a Marte ... startmag.it

Musk torna sui suoi passi e dona 30 milioni di dollari ai Repubblicani per le elezioni di midterm. x.com

Elon Musk torna all’attacco del premier spagnolo Pedro Sánchez dopo l’annuncio del divieto dei social ai minori di 16 anni. Dal palco del World Government Summit di Dubai, Sánchez ha illustrato un piano per rendere le piattaforme digitali e i loro dirigenti le - facebook.com facebook