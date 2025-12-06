È tornato Elon Musk | Abolite la Ue

La furia del tycoon dopo la multa di Bruxelles a X da 120 milioni L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - È tornato Elon Musk: “Abolite la Ue”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Leggi su Tgr Abruzzo Fabio Ciampoli, Ciattè d'oro e "lectio magistralis" L'ingegnere è un senior manager di Space X, l'azienda di Elon Musk, ma anche un ex alunno del Da Vinci: e al liceo è tornato in cattedra - facebook.com Vai su Facebook

Elon Musk primo a perdere 200 miliardi di dollari, incolpa la FED - Elon Musk primo a perdere 200 miliardi di dollari, questo il record dell’anno (e per ora, di sempre) del magnate di origini Sudafricane. Riporta bufale.net

Elon Musk, crolla il suo patrimonio: vale “solo” 200 miliardi/ Annullato compenso da 55 mld via Tesla - E' crollato il patrimonio di Elon Musk dopo che un giudice del Delaware ha ordinato che il compenso da 55 miliardi di dollari di Tesla nei suoi confronti non sia lecito Il maxi compenso da 55 miliardi ... Lo riporta ilsussidiario.net

Elon Musk: il primo uomo della storia a perdere 200 miliardi di dollari - Dopo aver ripercorso quanto accaduto nel 2022 nel mondo tech, tirando inevitabilmente in ballo il nome di Musk, è già giunto il momento di tornare a fare riferimento al noto imprenditore. Come scrive tech.everyeye.it

Elon Musk e il poco invidiabile record: è il primo a perdere 200 mi... - Elon Musk, il miliardario imprenditore patron di Tesla (il colosso che produce auto elettriche), chiude il 2022 con un record che in pochi si augurano di eguagliare: si tratta infatti del primo ... Come scrive tag24.it

Elon Musk è l’uomo più ricco al mondo/ Vale 187,1 mld di dollari, superato Arnault - Elon Musk è tornato ad essere l'uomo più ricco al mondo con un patrimonio di ben 187,1 miliardi di dollari. ilsussidiario.net scrive

Usa, Elon Musk è tornato primo nella classifica dei “paperoni” di Forbes - (askanews) – Elon Musk, patrimonio stimato di circa 342 miliardi di dollari, è in testa alla 39esima classifica annuale dei miliardari del mondo, stilata dalla rivista Forbes. Secondo askanews.it