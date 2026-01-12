Iran senza Internet Trump d’accordo con Musk per l’uso di Starlink | ma i satelliti di Musk possono bypassare i blocchi del regime?

L’Iran ha vissuto un blackout di internet superiore alle 84 ore, sollevando interrogativi sull’efficacia di strumenti come Starlink di Elon Musk nel bypassare i blocchi del regime. Recenti accordi tra Donald Trump e Musk indicano un interesse condiviso verso queste tecnologie satellitari. Tuttavia, resta da valutare se i satelliti di Musk possano realmente garantire connessioni affidabili e senza censura in contesti di restrizioni governative così stringenti.

“Mentre l’ Iran si sveglia, i dati mostrano che il blackout nazionale di internet ha superato le 84 ore”. La conta del tempo di buio digitale a Teheran arriva da Netblocks, rete che monitora il controllo su internet da parte dei governi. E aggiunge che gli attivisti stanno cercando di trovare un modo per utilizzare la radio a onde corte, le torri cellulari alle frontiere, i terminali Starlink o i satelliti diretti alle cellule. Gli attivisti hanno lanciato un allarme affermando che il regime iraniano sta sfruttando il blackout delle comunicazioni come copertura per l’uccisione di massa dei manifestanti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Iran senza Internet, Trump d’accordo con Musk per l’uso di Starlink: ma i satelliti di Musk possono bypassare i blocchi del regime? Leggi anche: Proteste in Iran, il regime "spegne" Internet e nei cieli spuntano presunti satelliti Starlink: l'ipotesi del blitz Usa e la cena Tump-Musk Leggi anche: Trump says he will talk to Musk about restoring internet in Iran Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Iran, dilaga la protesta: blackout di Internet in tutto il Paese. E Trump torna a minacciare: «Non toccate i manifestanti»; Iran: migliaia in piazza, bloccato internet. Trump: “Non so se Pahlavi può governare”; Procuratore Iran: 'Tutti i manifestanti rischiano la pena di morte'; In Iran dilaga la protesta. Time: almeno 217 manifestanti uccisi a Teheran. Iran senza Internet, Trump d’accordo con Musk per l’uso di Starlink: ma i satelliti di Musk possono bypassare i blocchi del regime? - Trump conferma colloqui con Musk per attivare Starlink in Iran, dove il blackout digitale ha superato le 84 ore ... ilfattoquotidiano.it

