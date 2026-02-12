Musica yoga e cucina a quattro mani per un San Valentino speciale | gli appuntamenti nel Pavese

Questo San Valentino a Pavia si presenta con iniziative diverse e originali. Tra musica dal vivo, sessioni di yoga e corsi di cucina a quattro mani, le coppie trovano molte occasioni per trascorrere una giornata diversa dal solito. Le proposte sono pensate per sorprendere e far vivere momenti speciali, tra cene romantiche e dolci fatti in casa.

Pavia, 12 febbraio 2026 – Tra cene romantiche e torte realizzate appositamente per sorprendere il proprio innamorato, non mancano proposte originali per festeggiare San Valentino. Al castello di San Gaudenzio. Sabato al castello di San Gaudenzio, nelle vicinanze di Cervesina, nel cuore dell’Oltrepò Pavese, è in programma il concerto del sestetto della vocalist Elena Andreoli e del clarinettista Paolo Tomelleri (con Stefano Pennini al pianoforte, Raffaele Romano al contrabbasso, Davide Parisi alla chitarra e Alberto Traverso alla batteria). Nello splendido relais guidato da Massimo e Dario Bergaglio, che torna ad accogliere i suoi ospiti con una veste rinnovata e due nuovi menu firmati dagli chef Federico Sgorbini e Alessio Spinelli, i musicisti proporranno alcuni brani tratti dall’album Beautiful Love di Elena Andreoli e Paolo Tomelleri, uscito lo scorso autunno e presentato al Teatro degli Arcimboldi di Milano durante il festival JAZZMI: un percorso nella Golden Era dello swing, con un’attenzione particolare ai brani intramontabili di Duke Ellington e Irving Berlin. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

