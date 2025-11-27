Gli Amici della Musica celebrano i 500 anni dalla nascita di Palestrina | i quattro appuntamenti a Padova
Gli Amici della Musica di Padova propongo quattro appuntamenti per celebrare i 500 anni dalla nascita di Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525-1594).Giovedì 4 dicembreIl primo appuntamento è giovedì 4 dicembre alle ore 17 presso l’Istituto di Cultura Italo Tedesco verrà proiettato il film. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
