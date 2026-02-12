Musica sinfonica con il Concentus in Sala dei Giganti e i Mahalia al museo Poleni

Venerdì sera a Padova si svolge un concerto di musica sinfonica con l’Orchestra del Concentus Musicus Patavinus. La serata inizia alle 20.45 nella Sala dei Giganti, in piazza Capitanio, e vede protagonisti Manon Brun-Giran al violino, diretta dal maestro Matteo Boischio. L’evento si inserisce tra le iniziative culturali in città, attirando appassionati di musica classica.

Venerdì 13 febbraio alle ore 20.45 in Sala dei Giganti con entrata da Arco Vallaresso in piazza Capitanio a Padova si terrà il Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Concentus Musicus Patavinus che vede Manon Brun-Giran, violino, sotto la direzione di Matteo Boischio. La prenotazione dei posti è.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Approfondimenti su Concentus Musicus

Domenica 8 febbraio alle 11, alla Sala dei Giganti del Liviano, si terrà un concerto di Davide Conte, il pianista vincitore del Premio Casella.

Domenica in Musica 2026 torna alla Sala dei Giganti con l’ensemble madrigalistico Arco Amoroso, che eseguirà melodie vocali rinascimentali.

Ultime notizie su Concentus Musicus

