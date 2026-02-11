Carnevale in stile brasiliano al Forum | laboratori creativi selfie point e sfilate in maschera

Dal 13 al 17 febbraio, il Carnevale si accende al Forum di Palermo con un’atmosfera brasiliana. Durante la settimana, bambini e adulti possono partecipare a laboratori creativi, scattare selfie nei punti dedicati e vedere sfilare maschere colorate. L’evento è gratuito e punta a coinvolgere tutta la famiglia in un clima festoso e vivace.

Dal 13 al 17 febbraio a Forum Palermo si festeggia il Carnevale in stile brasiliano, un appuntamento atteso dai più piccoli ai quali sono dedicate varie attività di intrattenimento gratuite: laboratori creativi, selfie point e sfilate in maschera.L'iniziativa, che durerà cinque giorni, sarà.

