Il Foro Annonario di Cesena si prepara a vivere un weekend ricco di festa. Con un investimento di 160.000 euro, il mercato storico si trasforma in palco di eventi per il carnevale di ’Straforo’. Gli spazi, ora gestiti da Conad, si animano con attività pensate per attirare famiglie e appassionati del carnevale. La città si ripopola di colori e musica, puntando a rilanciare il cuore commerciale e culturale di Cesena con un calendario di iniziative che si protrarranno nel corso dell’anno.

Un contributo di 160.000 euro per dare nuovo slancio al Foro Annonario, in particolare attraverso l’organizzazione di eventi che nel corso dell’anno possano richiamare l’interesse di una variegata fascia di pubblico negli spazi dello storico mercato coperto nel cuore di Cesena ora gestiti da Conad. I fondi sono stati ottenuti dal Comune nell’ambito di un progetto varato da Anci, l’associazione nazionale dei Comuni Italiani e cofinanziato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale. "Il contesto di riferimento – hanno spiegato gli assessori Giorgia Macrelli e Lorenzo Plumari – era legato all’incentivo a valorizzare spazi cittadini sottoutilizzati, descrizione nella quale abbiamo immediatamente individuato il contesto del Foro Annonario. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Foro Annonario si accende . Weekend col carnevale di ’Straforo’

Approfondimenti su Foro Annonario Cesena

Da lunedì 9 febbraio, lo sportello Tari di Cesena si sposta dal Foro annonario al Palazzo comunale.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Foro Annonario Cesena

Argomenti discussi: ‘Straforo’ accende il Foro annonario; Il Foro Annonario si accende . Weekend col carnevale di ’Straforo’; Non solo commercio, musica, arte e cultura al Foro: tanti gli eventi. I cesenati si riappropriano di un luogo prezioso; Giovani protagonisti al Foro annonario -.

Giovani protagonisti al Foro annonarioLaboratori di arte e musica negli spazi gestiti da Conad grazie a cinque realtà culturali del territorio. Si comincia con Il Carnevale di straforo Un ampio progetto culturale per rendere il Foro ... corrierecesenate.it

Casali: Il Foro. Annonario sia d’esempioIl capogruppo di Fratelli d’Italia critica le concessioni immobiliari comunali, citando il caso del Foro Annonario a Cesena. Si evidenzia il rischio di concessioni troppo lunghe e indeterminate che ... ilrestodelcarlino.it

Cesena, «Straforo» accende il Foro annonario, al via il nuovo progetto culturale con tanti eventi in centro - facebook.com facebook