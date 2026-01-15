Da Pisa a Ciriè con la patente sospesa da 10 anni a bordo di un' auto senza documenti | maxi-multa da 5mila euro per un 50enne

Un uomo di 50 anni ha percorso circa 400 km da Pisa a Ciriè alla guida di un’auto priva di documenti, senza assicurazione e con la patente sospesa da dieci anni. La sua condotta ha comportato una multa di 5.000 euro. L’episodio evidenzia le conseguenze di comportamenti irregolari alla guida e la rilevanza del rispetto delle norme stradali.

