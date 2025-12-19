Positivo all' etilometro ma la patente da sospendere era scaduta da 12 anni

Un conducente è stato fermato mentre guidava in modo incerto, dando origine a un controllo di routine. L’esito ha sorpreso tutti: positivo all’etilometro, ma il dettaglio scioccante è che la patente era scaduta da ben 12 anni. Un episodio che mette in luce quanto possa essere pericoloso trascurare le scadenze e come un semplice controllo possa rivelare situazioni imprevedibili.

In uno di questi il conducente dell'auto si è allontanato dopo aver investito un rider, mentre in un altro episodio il conducente è stato trovato positivo all'etilometro - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.