Positivo all' etilometro ma la patente da sospendere era scaduta da 12 anni

Zazoom 19 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un conducente è stato fermato mentre guidava in modo incerto, dando origine a un controllo di routine. L’esito ha sorpreso tutti: positivo all’etilometro, ma il dettaglio scioccante è che la patente era scaduta da ben 12 anni. Un episodio che mette in luce quanto possa essere pericoloso trascurare le scadenze e come un semplice controllo possa rivelare situazioni imprevedibili.

positivo all etilometro ma la patente da sospendere era scaduta da 12 anni

© Trentotoday.it - Positivo all'etilometro ma la patente da sospendere era scaduta da 12 anni

L’hanno fermato perché stava guidando in maniera quanto meno incerta. Ma, la cosa veramente clamorosa, l’avrebbero scoperta di lì a poco.Succede a Lavis dove nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale hanno fermato un automobilista che, come confermato dal risultato dell’etilometro, aveva. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Leggi anche: Guida con la patente scaduta da 20 anni, l’uomo ai poliziotti: “Non ho avuto tempo di rinnovarla”

Leggi anche: Trovato mummificato in casa, era morto da 12 anni ma nessuno se ne era accorto: la storia di Antonio

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Lavis, positivo all'etilometro ma la patente da sospendere era scaduta da 12 anni; Ubriaco alla guida e con la patente scaduta da 12 anni; Messa alla prova: stop sospensione patente dal Giudice.

positivo etilometro patente sospendereUbriaco alla guida e con la patente scaduta da 12 anni - A Lavis gli agenti della Polizia locale Avisio si sono subito accorti che l'uomo al volante aveva alzato il gomito. rainews.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.