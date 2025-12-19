Positivo all' etilometro ma la patente da sospendere era scaduta da 12 anni
Un conducente è stato fermato mentre guidava in modo incerto, dando origine a un controllo di routine. L’esito ha sorpreso tutti: positivo all’etilometro, ma il dettaglio scioccante è che la patente era scaduta da ben 12 anni. Un episodio che mette in luce quanto possa essere pericoloso trascurare le scadenze e come un semplice controllo possa rivelare situazioni imprevedibili.
L’hanno fermato perché stava guidando in maniera quanto meno incerta. Ma, la cosa veramente clamorosa, l’avrebbero scoperta di lì a poco.Succede a Lavis dove nei giorni scorsi gli agenti della polizia locale hanno fermato un automobilista che, come confermato dal risultato dell’etilometro, aveva. 🔗 Leggi su Trentotoday.it
