Msc la sfida di Aponte una sede avveniristica nel cuore della Costiera

Il Gruppo Msc ha completato la trasformazione della ex clinica San Michele di Piano di Sorrento, realizzando una sede moderna e funzionale nel cuore della Costiera. Questa nuova struttura rappresenta un passo importante per rafforzare la presenza del gruppo nella penisola sorrentina, offrendo spazi innovativi e un ambiente all’avanguardia. Un investimento volto a migliorare i servizi e a consolidare il ruolo di Msc nella regione.

Navi da crociera e abbigliamento: tutte le ultime manovre di Msc di Aponte - In Italia, invece, la compagnia di navigazione di Gianluigi Aponte ha acquisito Slam, marchio genovese di ... startmag.it

Gianluigi Aponte piglia-tutto: Msc entra anche in aeroporto - Gianluigi Aponte fa il primo passo nella privatizzazione dello scalo di Genova Cristoforo Colombo. milanofinanza.it

