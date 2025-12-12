Gang of Dragon il nuovo gioco del creatore di Yakuza si mostra ai The Game Awards 2025

Durante i The Game Awards 2025, è stato presentato in anteprima il nuovo gioco Gang of Dragon, sviluppato da Nagoshi Studio, guidato da Toshihiro Nagoshi, noto per aver creato la celebre saga Yakuza. L'annuncio ha suscitato grande interesse tra i fan e gli appassionati di videogiochi, promettendo una nuova avventura nel mondo dei titoli di azione e narrazione coinvolgente.

Durante i The Game Awards 2025 si è finalmente mostrato Gang of Dragon, il nuovo progetto firmato da Nagoshi Studio, il team guidato da Toshihiro Nagoshi, storico creatore della saga Yakuza (oggi Like a Dragon). Il trailer di debutto, presentato in anteprima mondiale, ha offerto un assaggio della direzione artistica e del tono del gioco, ambientato in un Giappone moderno che conserva il carattere crudo e urbano tipico delle opere precedenti del game designer. Fin dalle prime immagini risulta evidente l’impronta autoriale: combattimenti ravvicinati, tensione narrativa e un protagonista trascinato in una spirale di violenza improvvisa. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Gang of Dragon, il nuovo gioco del creatore di Yakuza si mostra ai The Game Awards 2025

