il signore degli anelli un leak mostra le prime immagini del gioco cancellato di eidos montreal

Un leak online mostra le prime immagini di un gioco de Il Signore degli Anelli che Eidos-Montréal aveva in cantiere e poi cancellato. Le immagini circolano sui social e stanno facendo discutere tra i fan, curiosi di vedere cosa avrebbe potuto essere. Per ora, non ci sono conferme ufficiali, ma la scoperta alimenta le attese su eventuali future novità.

Un leak emerso online ha riportato alla luce un progetto cancellato de Il Signore degli Anelli sviluppato da Eidos-Montréal. Le immagini, mai pubblicate prima, offrono uno sguardo concreto su un gioco che non ha mai visto la luce e che sarebbe stato accantonato dopo pochi mesi di sviluppo. Il materiale proviene dal portfolio di un ex artista dello studio ed è stato prontamente segnalato sul web. Il progetto era stato menzionato in precedenza da Insider Gaming, ma finora mancavano riscontri visivi. Ora, per la prima volta, è possibile capire che tipo di esperienza stesse prendendo forma. Eidos-Montréal, nota per il lavoro su Tomb Raider e Deus Ex, ha attraversato anni complessi dopo l’acquisizione da parte di Embracer, tra licenziamenti e cancellazioni. 🔗 Leggi su Game-experience.it

Eidos Montreal sta sviluppando un nuovo titolo di alto livello, descritto come un gioco “quadrupla A” in Unreal Engine 5.

