Morto Alessandro Tiberti | volto e voce di Rai Sport aveva 61 anni era malato da tempo

È venuto a mancare Alessandro Tiberti, volto noto di Rai Sport, a soli 61 anni. Giornalista e vicecaporedattore della redazione Sport Olimpici e Paralimpici, Tiberti era una figura rispettata nel settore. La sua scomparsa, avvenuta dopo una lunga malattia, rappresenta una perdita importante per il giornalismo sportivo italiano.

Chi era Alessandro Tiberti, il giornalista di Rai Sport morto a 61 anni: carriera, Olimpiadi e ricordo dei colleghi - La notizia è arrivata come un colpo secco nel mondo del giornalismo sportivo: Alessandro Tiberti è morto a 61 anni. alphabetcity.it

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Alessandro Tiberti storico volto di Raisport - La sua scomparsa «è per tutta la Rai motivo di profonda tristezza, per la perdita di un giornalista di grandi capacità professionali e spessore umano» ... msn.com

