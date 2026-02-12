Questa mattina è morto a 100 anni Walter, il partigiano che durante la Resistenza si faceva chiamare così per evitare i rischi legati al suo vero nome, Arduini Renzo. La sua vicenda è rimasta impressa come esempio di coraggio e astuzia durante gli anni della lotta contro il fascismo.

"Per fortuna che mi chiamavo ‘Walter’ perché i fascisti cercavano Arduini Renzo ma il mio nome da partigiano era ‘Walter’. Sono stato nascosto otto, dieci giorni a Campogalliano e poi, quando ho capito che potevo uscire sono partito per la montagna.sono stato fortunato". Sono parole di Renzo Arduini, il partigiano Walter, ovvero uno degli ultimi testimoni diretti della lotta di Liberazione a Modena, che negli scorsi mesi ha voluto fissare la propria testimonianza nell’ambito del progetto del Comune ’Modena da 80 anni libera, memorie che resistono’, per raccogliere, conservare e valorizzare le memorie locali, intrecciandole con la storia nazionale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Morto a 100 anni il partigiano ’Walter’

Approfondimenti su Walter Partigiano

È scomparso all'età di 100 anni Sergio Flamigni, ex senatore e partigiano italiano.

Sergio Flamigni, ex senatore del Pci e figura storica della Resistenza, è scomparso all'età di 100 anni.

Ultime notizie su Walter Partigiano

