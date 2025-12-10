Morto a 100 anni Sergio Flamigni ex senatore del Pci e partigiano

Sergio Flamigni, ex senatore del Pci e figura storica della Resistenza, è scomparso all'età di 100 anni. La notizia è stata comunicata dall'Archivio Flamigni sui social. Figura di rilievo nella vita politica e antifascista italiana, la sua scomparsa rappresenta la perdita di un testimone importante di un'epoca fondamentale della storia del Paese.

(Adnkronos) – Addio a Sergio Flamigni, ex senatore del Pci e partigiano: aveva 100 anni. Lo ha annunciato sui social l'Archivio Flamigni. "Partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2 – si legge – è stato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Sergio Flamigni, morto l’ex senatore Pci. Partigiano, aveva compiuto cento anni Vai su X

#RobeIniesta, fondatore e voce degli Extremoduro, è morto a 63 anni. Era considerato uno dei musicisti e letristas più influenti del rock spagnolo. - facebook.com Vai su Facebook

Morto Sergio Flamigni, aveva 100 anni: addio al partigiano e senatore studioso del caso Moro - Nato a Forlì, ha fondato l’archivio che porta il suo nome per mettere a disposizione l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2 ... Secondo msn.com