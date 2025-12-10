Pci | morto a 100 anni Sergio Flamigni ex senatore e partigiano
È scomparso all'età di 100 anni Sergio Flamigni, ex senatore e partigiano italiano. Figura di rilievo nel Partito Comunista Italiano, ha avuto un ruolo attivo nel panorama politico e nelle commissioni parlamentari di inchiesta, contribuendo alla storia politica del Paese.
Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Oggi, 10 dicembre, si è spento Sergio Flamigni, all'età di 100 anni. Partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2". Lo annuncia sui social l'Archivio Flamigni. "È stato uno più attenti indagatori e studiosi del caso Moro, con i libri “La tela del ragno”, “Trame atlantiche, “Convergenze parallele”. Nel 2005 ha fondato l'Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Sergio Flamigni, morto l’ex senatore Pci. Partigiano, aveva compiuto cento anni Vai su X
È morto a 69 anni per un malore. Aveva ereditato la cantina dal padre Antonio rilanciando il marchio creato dal nonno, il Barone Luigi, negli anni ’20 a Ofena #ilcentro #vino #lutto #cataldimadonna #abruzzo #imprenditoria - facebook.com Vai su Facebook
Morto Sergio Flamigni, aveva 100 anni: addio al partigiano e senatore studioso del caso Moro - Nato a Forlì, ha fondato l’archivio che porta il suo nome per mettere a disposizione l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2 ... Secondo msn.com
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu