Pci | morto a 100 anni Sergio Flamigni ex senatore e partigiano

È scomparso all'età di 100 anni Sergio Flamigni, ex senatore e partigiano italiano. Figura di rilievo nel Partito Comunista Italiano, ha avuto un ruolo attivo nel panorama politico e nelle commissioni parlamentari di inchiesta, contribuendo alla storia politica del Paese.

Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Oggi, 10 dicembre, si è spento Sergio Flamigni, all'età di 100 anni. Partigiano, deputato e poi senatore del Pci dal 1968 al 1987, componente delle commissioni Antimafia e delle commissioni parlamentari di inchiesta sul caso Moro e sulla P2". Lo annuncia sui social l'Archivio Flamigni. "È stato uno più attenti indagatori e studiosi del caso Moro, con i libri “La tela del ragno”, “Trame atlantiche, “Convergenze parallele”. Nel 2005 ha fondato l'Archivio Flamigni, per mettere a disposizione degli studiosi l'imponente documentazione raccolta in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Pci: morto a 100 anni Sergio Flamigni, ex senatore e partigiano

