Morte Van der Beek l’oncologa | Cancro al colon colpisce under 50 sempre di più
La notizia della morte di James Van der Beek ha portato l’attenzione sul tumore al colon retto, che colpisce sempre più giovani. L’oncologa avverte: questa malattia, una volta più rara tra i under 50, sta diventando più frequente in questa fascia di età. La sua scomparsa ha riacceso il dibattito sulla prevenzione e sui controlli tempestivi.
(Adnkronos) – Il tumore del colon retto colpisce sempre più giovani. La malattia è sotto i riflettori dopo la morte di James Van der Beek, deceduto ieri a 48 anni. L'attore, indimenticato protagonista della serie 'Dawson's Creek', era malato da tempo e nel 2024 aveva reso nota la diagnosi di cancro al colon, individuato nel.🔗 Leggi su Periodicodaily.com
