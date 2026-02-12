James Van Der Beek morto per un cancro al colon | i sintomi da non ignorare

È morto James Van Der Beek, l’attore noto per aver interpretato Dawson in Dawson’s Creek. Aveva 48 anni e, dopo più di due anni di cure, ha perso la battaglia contro un cancro al colon-retto. La notizia ha colpito fan e colleghi, che ricordano con affetto la sua carriera e il suo talento.

Una guida per riconoscere sintomi, rischi e possibilità di cura di una neoplasia in crescita tra i giovani e spesso diagnosticata troppo tardi È morto James Van Der Beek, l’attore famoso per il ruolo di Dawson nella serie cult Dawson’s Creek. Aveva 48 anni e ha perso la sua battaglia contro un tumore del colon-retto dopo oltre due anni di cure. A darne l’annuncio è stata la moglie, Kimberly Van Der Beek, con un commosso post su Instagram: ha scritto che si è spento serenamente la mattina dell’11 febbraio 2026, affrontando gli ultimi giorni della sua vita “con coraggio, fede e grazia” insieme alla famiglia.🔗 Leggi su Today.it

James Van Der Beek, che malattia aveva l’attore di Dawson’s Creek Ecco la causa della morte

