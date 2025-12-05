Cinema è morta la star di ‘Mortal Kombat’ Cary-Hiroyuki Tagawa

(Adnkronos) – L'attore giapponese naturalizzato statunitense Cary-Hiroyuki Tagawa, celebre per il ruolo dello stregone Shang Tsung nella saga "Mortal Kombat" e per l'interpretazione di Nobusuke Tagomi nella serie Amazon "L'uomo nell'alto castello", è morto a 75 anni giovedì 4 dicembre a Santa Barbara, in California, a causa delle complicazioni di un ictus.

