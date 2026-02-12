Morta Maria Franca Fissolo vedova di Michele Ferrero | la ‘mamma’ della Nutella aveva 87 anni

È morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero e considerata la ‘mamma’ della Nutella. Aveva 87 anni. La sua scomparsa chiude un capitolo importante della storia dell’azienda. Dietro il successo internazionale della Ferrero, c’era anche il suo sguardo attento e riservato.

(Adnkronos) – Dietro il successo globale della Ferrero c'era anche il suo sguardo attento e riservato. Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero, si è spenta questa mattina, giovedì 12 febbraio, alle ore 5.30, nella sua abitazione in località Altavilla, sulle colline di Alba in provincia di Cuneo nel cuore delle Langhe. Con la sua scomparsa. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Ferrero Fissolo È morta Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella: aveva 87 anni È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni. Morta Maria Franca Ferrero, la presidente onoraria del gruppo della Nutella aveva 87 anni Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ferrero Fissolo Argomenti discussi: È morta la signora Maria Franca Ferrero; Addio a Maria Franca Ferrero; E’ morta Maria Franca Ferrero, figura discreta e decisiva nella storia del gruppo dolciario; Addio a Maria Franca Fissolo Ferrero. Morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: la 'mamma' della Nutella' aveva 87 anniPresidente onoraria della holding e guida della Fondazione, è stata figura centrale nella storia dell'azienda e nel legame con il territorio Dietro il successo globale della Ferrero c'era anche il suo ... adnkronos.com Morta Maria Franca Fissolo moglie di Michele Ferrero: aveva 87 anniLa signora Ferrero, vedova di Michele Ferrero, fu al fianco dell’imprenditore che trasformò l’azienda di famiglia, oggi guidata dal figlio Giovanni, in una multinazionale conosciuta in tutto il ... tg24.sky.it Ultim’ora È morta Maria Franca Ferrero - facebook.com facebook E' morta Maria Franca Ferrero, aveva 87 anni. La vedova del creatore della Nutella si è spenta nella casa di Alba #ANSA x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.