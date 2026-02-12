Morta Maria Franca Ferrero la presidente onoraria del gruppo della Nutella aveva 87 anni

Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella. Aveva 87 anni. La donna, nata a Fissolo, era vedova del fondatore della Ferrero e aveva ricevuto questa nomina speciale dall’assemblea della società. La notizia ha colpito tutti, anche chi la conosceva da vicino.

Maria Franca, nata Fissolo e vedova del patron della Nutella, era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onoraria a vita. È deceduta nella casa di famiglia ad Alba.

