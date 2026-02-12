È morta Maria Franca Ferrero vedova del creatore della Nutella | aveva 87 anni

È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni. Aveva 87 anni ed è morta nella sua casa di Alba, in provincia di Cuneo. La notizia ha scosso il mondo dell’industria dolciaria, lasciando un vuoto tra chi ha amato e rispettato la famiglia Ferrero.

È morta all’età di 87 anni nella sua casa di Alba, in provincia di Cuneo, Maria Franca Ferrero, nata Fissolo, vedova di Michele Ferrero, il creatore della Nutella e patriarca del gruppo dolciario oggi guidato dal figlio Giovanni. Solo lo scorso 19 dicembre l’assemblea straordinaria di Ferrero International l’aveva nominata all’unanimità presidente onorario a vita. Chi era Maria Franca Ferrero. Maria Franca Ferrero era nata a Savigliano il 21 gennaio 1939. Dopo il ginnasio e il liceo aveva frequentato la scuola per interpreti a Milano e nel 1961 era stata assunta come traduttrice e interprete nell’azienda di Alba, allora alle soglie della trasformazione in multinazionale.🔗 Leggi su Open.online

Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella.

Stamattina è morta Maria Franca Fissolo Ferrero, una delle figure più importanti dell'azienda di famiglia.

Morta Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella

