È morta Maria Franca Fissolo, la signora Ferrero. Aveva 87 anni e viveva ad Alba, nella sua casa. Era la vedova di Michele Ferrero e una figura importante per il successo del gruppo dolciario piemontese.

Si è spenta a 87 anni, nella sua casa di Alba, Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero e figura centrale nella storia del celebre gruppo dolciario piemontese. Con lei se ne va una presenza discreta ma determinante, legata a doppio filo all’evoluzione dell’azienda che, da realtà familiare, è diventata una multinazionale simbolo del made in Italy nel mondo. Lo scorso 19 dicembre era stata nominata all’unanimità presidente onoraria a vita di Ferrero International S.A., riconoscimento che suggellava un’intera esistenza condivisa con l’impresa fondata dalla famiglia del marito. Dalle radici piemontesi all’ingresso in azienda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

È morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero e considerata la ‘mamma’ della Nutella.

Questa mattina si è spenta Maria Franca Ferrero, presidente onoraria del gruppo Nutella.

È morta a 87 anni Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella. Si è spenta nella sua casa di Alba. Solo lo scorso dicembre era stata nominata presidente onorario a vita di Ferrero International