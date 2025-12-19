maria franca ferrero presidente onorario di ferrero international

Maria Franca Ferrero, figura di spicco del Gruppo Ferrero, è stata nominata presidente onorario a vita di Ferrero International S.A., la holding del gruppo. Questa nomina riconosce il suo contributo fondamentale e il suo ruolo di leadership nel successo globale dell’azienda, consolidando il suo lascito e l’impegno verso l’eccellenza e l’innovazione nel settore dolciario.

Ferrero International S.A., la holding del Gruppo Ferrero, ha nominato Maria Franca Ferrero presidente onorario a vita. L’Assemblea straordinaria degli azionisti lo ha deciso all’unanimità. Si tratta di un riconoscimento del lavoro fatto dalla donna e del contributo dato all’azienda. Ma non sarà soltanto un incarico simbolico. Attraverso la Fondazione Piera, Pietro & Giovanni Ferrero, infatti, continuerà a dare vita ad attività culturali e sociali per conto del Gruppo. Il cda di Ferrero International S.A. è presieduto da Giovanni Ferrero. Il suo vice è Lapo Civiletti, che è anche Ceo. A completare il Consiglio d’amministratore sono Daniel Martinez Carretero, Fabrizio Minneci, Filomena Vozzola e Guido Giannotta. 🔗 Leggi su Lettera43.it

