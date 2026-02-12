Morta Maria Franca Ferrero aveva 87 anni

Da lapresse.it 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È morta Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, a 87 anni. La donna si è spenta nella sua casa di Altavilla, in provincia di Cuneo. Era molto conosciuta nella zona e aveva vissuto in silenzio, lontano dai riflettori. La notizia ha fatto subito il giro della comunità, che ricorda la sua presenza discreta e il ruolo di moglie e madre nella famiglia Ferrero.

È morta nella sua casa di Altavilla, Cuneo, a 87 anni, Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni. Era presidente onoraria della holding Ferrero International e presidente della Fondazione Ferrero.  Crosetto: “Donna unica e straordinaria”. “ Un giorno triste. Questa notte ci ha lasciato Maria Franca Ferrero. Maria Franca era una donna unica, straordinaria. Ha accompagnato Michele Ferrero durante tutta la sua vita ed è data partecipe e protagonista della grande avventura industriale ed umana di suo marito. La sua dolcezza, la sua umanità, la sua delicatezza, la sua umiltà rimarranno nei cuori di chiunque l’abbia conosciuta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

morta maria franca ferrero aveva 87 anni

© Lapresse.it - Morta Maria Franca Ferrero, aveva 87 anni

Approfondimenti su Maria Franca Ferrero

Morta Maria Franca Fissolo. La "signora Ferrero" aveva 87 anni

È morta Maria Franca Fissolo, la signora Ferrero.

È morta Maria Franca Ferrero, vedova del creatore della Nutella: aveva 87 anni

È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Morta Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella

Video Morta Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella

Ultime notizie su Maria Franca Ferrero

Argomenti discussi: È morta Maria Franca Ferrero: aveva appena compiuto 87 anni; Addio a Maria Franca Ferrero; E’ morta Maria Franca Ferrero, figura discreta e decisiva nella storia del gruppo dolciario; Addio a Maria Franca Ferrero, una vita di fede, famiglia e carità (silenziosa).

morta maria franca ferreroÈ morta Maria Franca Ferrero, vedova del patriarca del gruppo dolciario e creatore della Nutella: aveva 87 anniIl 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita ... affaritaliani.it

morta maria franca ferreroMorta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: aveva 87 anniPresidente onoraria della holding e guida della Fondazione, è stata figura centrale nella storia dell'azienda e nel legame con il territorio Dietro il successo globale della Ferrero c'era anche il suo ... adnkronos.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.