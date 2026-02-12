È morta Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, a 87 anni. La donna si è spenta nella sua casa di Altavilla, in provincia di Cuneo. Era molto conosciuta nella zona e aveva vissuto in silenzio, lontano dai riflettori. La notizia ha fatto subito il giro della comunità, che ricorda la sua presenza discreta e il ruolo di moglie e madre nella famiglia Ferrero.

È morta nella sua casa di Altavilla, Cuneo, a 87 anni, Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero, patriarca del gruppo dolciario ora guidato dal figlio Giovanni. Era presidente onoraria della holding Ferrero International e presidente della Fondazione Ferrero. Crosetto: “Donna unica e straordinaria”. “ Un giorno triste. Questa notte ci ha lasciato Maria Franca Ferrero. Maria Franca era una donna unica, straordinaria. Ha accompagnato Michele Ferrero durante tutta la sua vita ed è data partecipe e protagonista della grande avventura industriale ed umana di suo marito. La sua dolcezza, la sua umanità, la sua delicatezza, la sua umiltà rimarranno nei cuori di chiunque l’abbia conosciuta. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Morta Maria Franca Ferrero, aveva 87 anni

Approfondimenti su Maria Franca Ferrero

È morta Maria Franca Fissolo, la signora Ferrero.

È scomparsa Maria Franca Ferrero, vedova di Michele Ferrero e madre di Giovanni.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Morta Maria Franca Ferrero, la vedova del creatore della Nutella

Ultime notizie su Maria Franca Ferrero

Argomenti discussi: È morta Maria Franca Ferrero: aveva appena compiuto 87 anni; Addio a Maria Franca Ferrero; E’ morta Maria Franca Ferrero, figura discreta e decisiva nella storia del gruppo dolciario; Addio a Maria Franca Ferrero, una vita di fede, famiglia e carità (silenziosa).

È morta Maria Franca Ferrero, vedova del patriarca del gruppo dolciario e creatore della Nutella: aveva 87 anniIl 19 dicembre scorso era stata nominata all'unanimità dall'assemblea straordinaria della Ferrero International presidente onorario a vita ... affaritaliani.it

Morta Maria Franca Fissolo, vedova di Michele Ferrero: aveva 87 anniPresidente onoraria della holding e guida della Fondazione, è stata figura centrale nella storia dell'azienda e nel legame con il territorio Dietro il successo globale della Ferrero c'era anche il suo ... adnkronos.com

Ultim’ora È morta Maria Franca Ferrero - facebook.com facebook

Chi era Maria Franca Fissolo, moglie di Michele Ferrero morta oggi a 87 anni x.com