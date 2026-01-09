Monza scende di nuovo in piazza | il maxi corteo contro la guerra
A Monza si prepara un nuovo corteo per promuovere la pace e ribadire l'importanza del rispetto del Diritto Internazionale. Dopo l'evento organizzato dal Pd la scorsa settimana, questa manifestazione si inserisce nel percorso di sensibilizzazione cittadina contro la guerra. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità in un dialogo pacifico e costruttivo, sottolineando l'importanza di valori condivisi e della responsabilità collettiva.
A distanza di una settimana dal corteo contro la guerra organizzato dal Pd, a Monza è prevista un’altra manifestazione “per affermare la cultura della pace e dire no alla guerra e sì al Diritto Internazionale”.Chi organizza la manifestazione Sono queste le motivazione del maxi corteo in programma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
Leggi anche: "Giù le mani dal Venezuela", la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump
Leggi anche: A Monza ancora un corteo contro la guerra
A Monza oggi la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre; Fiaccolata per la pace a Monza: “No alle bombe, sì al diritto internazionale”; Giù le mani dal Venezuela, la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump; La marcia della pace che attraversa la Brianza.
Oltre 300 negozi, cinema, ristoranti e una enorme piazza sospesa: il nuovo centro commerciale in Lombardia - Il progetto Milanord2, l’ambizioso mega centro commerciale situato tra Cinisello Balsamo e Monza, torna ufficialmente al centro del dibattito urbanistico e commerciale. comozero.it
Monza, polemiche sull’Arengario di Boeri: gli architetti chiedono un concorso. Al bar Moderno la torre fra i tavolini - Michela Locati: “L’Ordine farà una comunicazione all’amministrazione comunale, va ripensato l’approccio”. msn.com
Alle 15 la nostra Primavera scende in campo al Tre Fontane contro il Monza per gli ottavi di finale di #CoppaItaliaPrimavera 11 Marcaccini; Nardin, Seck, Terlizzi; Sangaré, Panico, Bah, Cama; Della Rocca, Scacchi; Arena Segui la diretta sul nos x.com
SerieB - 18ªGiornata Dopo le vittorie del Monza a Modena e dello Spezia in casa contro il Pescara, tra qualche minuto alle ore 15.00 sei gare in programma, in attesa del Palermo che scende in campo al Barbera contro il Padova alle 17.15 e del Bari che os - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.