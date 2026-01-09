Monza scende di nuovo in piazza | il maxi corteo contro la guerra

A Monza si prepara un nuovo corteo per promuovere la pace e ribadire l'importanza del rispetto del Diritto Internazionale. Dopo l'evento organizzato dal Pd la scorsa settimana, questa manifestazione si inserisce nel percorso di sensibilizzazione cittadina contro la guerra. L'iniziativa mira a coinvolgere la comunità in un dialogo pacifico e costruttivo, sottolineando l'importanza di valori condivisi e della responsabilità collettiva.

A distanza di una settimana dal corteo contro la guerra organizzato dal Pd, a Monza è prevista un’altra manifestazione “per affermare la cultura della pace e dire no alla guerra e sì al Diritto Internazionale”.Chi organizza la manifestazione Sono queste le motivazione del maxi corteo in programma. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Leggi anche: "Giù le mani dal Venezuela", la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump

Leggi anche: A Monza ancora un corteo contro la guerra

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

A Monza oggi la fiaccolata per la pace: in piazza contro le guerre; Fiaccolata per la pace a Monza: “No alle bombe, sì al diritto internazionale”; Giù le mani dal Venezuela, la sinistra scende (di nuovo) in piazza: corteo contro Trump; La marcia della pace che attraversa la Brianza.

Oltre 300 negozi, cinema, ristoranti e una enorme piazza sospesa: il nuovo centro commerciale in Lombardia - Il progetto Milanord2, l’ambizioso mega centro commerciale situato tra Cinisello Balsamo e Monza, torna ufficialmente al centro del dibattito urbanistico e commerciale. comozero.it