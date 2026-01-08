Cosa sono i cavallini utilizzati dalla banda delle truffe agli anziani

I “cavallini” sono strumenti o persone utilizzate dalle bande di truffatori per ingannare gli anziani, spesso fingendo autorità o figure affidabili. Recenti indagini della squadra mobile di Napoli hanno individuato quattro casi di truffe, con la tecnica del finto maresciallo, coinvolgendo vittime nelle Marche. Queste truffe rappresentano un rischio reale per gli anziani e richiedono attenzione e consapevolezza per prevenirle.

