Cosa sono i cavallini utilizzati dalla banda delle truffe agli anziani

Da napolitoday.it 8 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

I “cavallini” sono strumenti o persone utilizzate dalle bande di truffatori per ingannare gli anziani, spesso fingendo autorità o figure affidabili. Recenti indagini della squadra mobile di Napoli hanno individuato quattro casi di truffe, con la tecnica del finto maresciallo, coinvolgendo vittime nelle Marche. Queste truffe rappresentano un rischio reale per gli anziani e richiedono attenzione e consapevolezza per prevenirle.

Quattro delle nove truffe agli anziani, con la tecnica del finto maresciallo dei carabinieri, scoperte dalla squadra mobile di Napoli, hanno riguardato vittime nelle Marche: una a Fano (Pesaro-Urbino), una a Falconara Marittima (Ancona), una ad Amandola (Fermo) e l'ultima a Fossombrone. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

