Monviso-Chieri 3-1 | la Wash4Green aggancia Cuneo e mantiene vive le speranze salvezza

La Wash4Green Monviso Volley batte 3-1 la Reale Mutua Fenera Chieri nel derby al Pala Bus Company. La squadra di casa dimostra carattere e mantiene vive le speranze salvezza, agganciando Cuneo in classifica. La partita è stata combattuta, con Monviso che ha mostrato più determinazione nei momenti chiave.

In un derby carico di intensità al Pala Bus Company, la Wash4Green Monviso Volley ha offerto una prova di sostanza, imponendosi sulla Reale Mutua Fenera Chieri '76 e risalendo posizioni in classifica grazie a una prestazione collettiva di alto livello. L'incontro ha mostrato equilibrio e spunti decisivi nei momenti chiave, con una risposta di squadra pronta a rispondere ai segnali offensivi e difensivi. Nemeth apre con due ace, permettendo a Chieri di prendere subito un doppio vantaggio (2-4). Davyskiba riduce lo svantaggio, ma Kunzler fa segnare l'errore che mantiene l'equilibrio (7-7). Bridi chiude una battuta dalla linea dei nove metri, mentre Nemeth non trova il rettangolo di gioco e regala il +3 alla Wash4Green (12-9).

