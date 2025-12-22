Serie A1 femminile Wash4Green Monviso Volley - Bartoccini MC Restauri Perugia | le probabili formazioni e dove seguire la sfida in diretta

Appena tre giorni dopo il ko casalingo contro Scandicci, la Bartoccini MC Restauri Perugia torna subito in campo per una sfida di fondamentale importanza in chiave salvezza. Martedì 23 dicembre, con fischio d’inizio alle ore 20.30 e diretta televisiva su Rai Sport, le Black Angels saranno di. 🔗 Leggi su Today.it

2a Giornata Ritorno 20-12-2025 – Serie A1 Femminile Tigota’ – RISULTATI e CLASSIFICA; Serie A1 femminile 2025/26: risultati, tabellini e classifica dopo la seconda giornata di ritorno del campionato; Monviso Volley su razzismo e caso Malual: «Dal pubblico, atteggiamenti inaccettabili»; Ho giocato in casa, ma non mi sono sentita a casa: il duro sfogo di Adhu Malual contro il razzismo.

Insulti razzisti ad Adhu Malual, provvedimenti in arrivo - Il presidente della Lega Volley Femminile Mauro Fabris ha commentato duramente l’episodio degli insulti razzisti ai danni della giocatrice della Wash4Green Monviso Volley, Adhuoljok Malual durante la ... msn.com