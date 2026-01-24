Chi è Antonio Maria Rinaldi il sovranista no euro che la Lega vuole candidato a sindaco di Roma

Antonio Maria Rinaldi è un economista e europarlamentare noto per le sue posizioni euroscettiche e sovraniste. La Lega lo ha indicato come possibile candidato sindaco di Roma, puntando sulla sua visione indipendente e sulla sua attenzione alle questioni nazionali. Rinaldi si distingue per il suo atteggiamento critico nei confronti dell’Unione Europea e per il suo impegno in tematiche di sovranità e tutela degli interessi italiani.

